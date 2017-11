Zeker twee doden na grote explosie in Chinese fabriek in stad Ningbo

Ningbo telt bijna acht miljoen inwoners en ligt ten zuiden van Shanghai in de oostelijke provincie Zhejiang. Ningbo heeft een van de drukste havens van China. De explosie was in een wijk bij de rivier.

Door de kracht van de explosie stortten verscheidene gebouwen in. Ook raakten meerdere auto's beschadigd.

Veel woongebouwen die in de buurt van de locatie van de explosie stonden, zouden worden gesloopt. Er wordt dus aangenomen dat er niet heel veel mensen in de buurt waren toen de explosie zich voordeed. Wel waren er waren er mensen in de buurt die vuilnis aan het ophalen waren. Mogelijk zijn er dus nog wel meer doden gevallen.

De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.

Regelmatige ongevallen

Industriële ongevallen komen vaker voor in China, vooral wegens nalatigheid. In 2015 kwamen 165 mensen om het leven bij een explosie in de havenstad Tianjin. Dat incident veroorzaakt een golf van verontwaardiging in het land.

De regering zei er door middel van extra controles voor te willen zorgen dat dergelijke explosies in China niet meer plaats vinden.