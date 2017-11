'Trump claimt dat opname pussy-gesprek een vervalsing is'

De New York Times maakt zaterdag in een artikel melding van de recente vervalsingsclaim van de president. De krant noemt geen bronnen bij naam.

Het gesprek was opgenomen na een bezoek van Trump aan het programma Access Hollywood in 2005. In de conversatie met presentator Billy Bush schepte Trump op over hoe hij vrouwen benadert en versiert.

"Ik begin ze gewoon te zoenen, het is als een soort magneet", stelde Trump. "Ik wacht niet af, ik doe het gewoon. En als je een ster bent zoals ik, dan laten ze dat toe. Je kan alles doen, grab them by the pussy."

Ongewenst gedrag

The Washington Post bracht het nieuws van het gesprek en de opname in oktober 2016, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump erkende toen dat het gesprek had plaatsgevonden. Na de publicatie over de opname meldden zich diverse vrouwen die stelden dat Trump zich aan hen zou hebben opgedrongen.

De New York Times maakt melding van de nieuwe claims van Trump in een analyse van de zaak Roy Moore. De Republikeinse partij zit in zijn maag met de senaatskandidaat die door meerdere vrouwen wordt beticht van seksueel ongewenst gedrag. Een aantal vrouwen was minderjarig toen de conservatieve rechter zich aan hen opdrong.

Moore weigert zich terug te trekken als senaatskandidaat, ondanks druk van diverse Republikeinse kopstukken. Trump daarentegen verdedigde Moore van de week tijdens een gesprek met journalisten. Hij stelde de claim van Moore dat de vrouwen liegen te geloven.