Groot-Brittannië zegt Zimbabwe steun toe voor economische wederopbouw

Rory Stewart, de Britse minister die is belast met Internationale Ontwikkeling, bezocht de Zimbabwaanse hoofdstad Harare een dag na de beëdiging van Emmerson Mnangagwa tot president.

De Zimbabwaanse economie stortte het afgelopen millennium in. De aanleiding was de landhervorming die oud-president Robert Mugabe rond 2000 doorvoerde. Land dat in handen van blanke boeren was, werd onteigend en kwam in handen van de zwarte bevolking. Daarmee stortte de agrarische sector, een van de belangrijkste pijlers van de economie in Zimbabwe, in.

Werkloosheid

Het Afrikaanse land werd geconfronteerd met de hoogste inflatie ter wereld. De werkloosheid liep op tot 94 procent van de beroepsbevolking. Mugabe legde de schuld van de crisis bij de Britten en de Amerikanen. Nu hij ontslag heeft genomen, melden de Britten zich meteen bij het nieuwe regiem.

Stewart laat geen concrete beloften in het Afrikaanse land achter, maar is wel volop met de regering in gesprek. Hij zei zich sterk te zullen maken voor financiële hulp, ook door andere landen en internationale organisaties. De eerste eis legde hij direct op tafel: bestrijding van de corruptie.

Minister

Zaterdag werd de ontslagen Zimbabwaanse minister van Financiën Ignatius Chombo door een rechter in Harare in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie. Chombo was na het vertrek Robert Mugabe de eerste die voor een rechtbank verschijnt.

Chombo werd bijna twee weken geleden al vastgezet. Hoewel hem niets viel aan te zien, beweerde zijn advocaat dat de bewindsman was mishandeld door de gemaskerde militairen die zijn huis waren binnengevallen en hem gevangen hadden genomen.

ZANU-PF zette Chombo afgelopen zondag uit de partij in afwachting van de ontwikkelingen. Hij maakt deel uit van de zogenoemde groep G40, die Mugabe en zijn vrouw Grace de afgelopen jaren steunde. De aanhangers van de vrijdag beëdigde president Mnangagwa roepen om actie tegen de leden van die groepering.