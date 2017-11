Politie Pakistan botst op grote schaal met islamistische betogers

De politie werd ontvangen met een regen van stenen. Actievoerders staken politievoertuigen in brand. Tientallen activisten werden gearresteerd. Volgens medewerkers van lokale hulpdiensten vielen er zo'n honderd gewonden, waaronder 65 agenten. Demonstranten maakten melding van vier doden, maar volgens de politie zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen.

De demonstranten eisen het aftreden van de minister van Justitie, omdat hij een eed bij de verkiezingen zo heeft veranderd dat dit volgens hen leidt tot godslastering. Volgens de regering ging het om een foutje door een ambtenaar.

"Dood aan godslasteraars" is de vaste strijdkreet van Tehreek-e-Labaik, een nieuwe Pakistaanse politieke partij. De beweging ontstond uit demonstraties uit steun voor Mumtaz Qadri, de lijfwacht van de gouverneur van de provincie Punjab die zijn baas in 2011 doodschoot, nadat die had opgeroepen de strenge wetten tegen godslastering te versoepelen.

Sharia

De partij staat voor een strikte naleving van de sharia, de islamitische wetten. Vorige maand behaalde Tehreek-e-Labaik met 7,6 procent van de stemmen een verrassend goed resultaat bij lokale verkiezingen in Peshawar. De partij doet volgend jaar ook mee aan de landelijke verkiezingen.

Ook in andere steden in Pakistan gingen islamisten de straat op om te demonstreren. De regering heeft de hulp van het leger ingeschakeld om de wegblokkade in Islamabad op te heffen.