VN betrokken bij terugkeer Rohingya naar Myanmar

Bangladesh en Myanmar zijn het eens geworden over betrokkenheid van de UNHCR bij de terugkeer, liet minister Abul Hassan Mahmood Ali zaterdag weten.

Meer dan zeshonderdduizend Rohingya zijn sinds eind augustus naar Bangladesh gevlucht uit angst voor het militaire geweld in de deelstaat Rakhine, waar de meeste leden van deze bevolkingsgroep woonden. De VN sprak van een ''etnische zuivering'' door het leger van Myanmar.

Myanmar en Bangladesh tekenden donderdag een intentieverklaring over de terugkeer van de Rohingya. "Het is onze prioriteit om hen een veilige en eervolle repatriëring te verzekeren", zei de minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali.

Wederopbouw

In Myanmar zullen teruggekeerde Rohingya worden ondergebracht in kampen in de buurt van hun verlaten voormalige woonplaatsen, aldus Ali. "Huizen in Rakhine zijn tot de grond afgebrand, dus er moet eerst worden herbouwd. We hebben Myanmar voorgesteld dat ze hulp van India en China aannemen om opvangkampen te bouwen."

Als deel van de overeenkomst belooft Myanmar dat de terugkeerders niet te lang zullen doorbrengen in tijdelijke behuizing. Ook krijgen ze een identiteitskaart. Dat was voorheen nagenoeg onmogelijk voor Rohingya, omdat ze in Myanmar niet worden erkend als staatsburgers.

Geweld

De VN verklaarde zaterdag dat de terugkeer onder veilige condities moet geschieden maar dat die er nog niet zijn. ''Mensen slaan nog steeds op de vlucht en hebben te lijden van geweld, verkrachting en ernstig psychologisch letsel'', aldus de VN, die waarschuwt voor misplaatste haast. Volgens de supranationale organisatie moet terugkeer van vluchtelingen op basis van vrijwilligheid gaan.