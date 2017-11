'Donald Trump weigert 'Persoon van het Jaar' titel Time Magazine'

"Ik zou akkoord moeten gaan met een groot interview en een grote fotoshoot. Waarschijnlijk is niet goed, dus ik moest passen." Het lijkt erop alsof Trump zekerheid wilde en daarom niet akkoord ging. Hij bedankte voor de eer.

In 2016 voerde Donald Trump de lijst met invloedrijke personen van het tijdschrift aan.

Reactie

Time Magazine liet in een reactie weten dat Trump geen gelijk heeft. "De president heeft het mis over hoe wij de Persoon van het Jaar kiezen." Of Trump het is geworden, is niet bekendgemaakt. Het tijdschrift doet geen uitspraak over de winnaar tot de publicatie op 6 december.

Alan Murray, een van de bazen van het tijdschrift, zegt op Twitter dat het volslagen onzin is wat Trump zegt. "Ongelooflijk. Hier zit geen greintje waarheid in."