Klein deel van Nederlandse militairen weg uit regio Noord-Irak

Omdat terreurgroep IS flink is verzwakt wordt er minder gevochten en is er minder werk voor de Nederlandse mobiele trainingsteams. De overige Nederlandse militaire inzet blijft voorlopig nog wel gehandhaafd.

Er zijn ongeveer 150 Nederlandse militairen in Irak. Zij trainen zowel Koerdische strijders (peshmerga's) als het reguliere Iraakse leger. Nederland besloot in 2014 om Irak te gaan helpen in de strijd tegen IS.

Afroep

Een mobiel trainingsteam telt ongeveer zeven militairen. In Nederland wordt een trainingsteam gevormd dat op afroep naar Irak kan worden gestuurd, aldus het kabinet. Naast Nederland trainen nog vijf Europese landen Koerdische strijders.