Verenigde Staten passen wapenleveranties aan YPG in Syrië aan

Eerder had een woordvoerder van Erdogan gezegd dat de VS helemaal geen wapens meer aan de Koerdische YPG zouden leveren. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De VS hebben de YPG eerder wapens geleverd om te helpen bij het verslaan van Islamitische Staat in de Syrische stad Raqqa. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis hield in juni de mogelijkheid open dat Washington de Koerdische strijders van wapens blijft voorzien.

In het gesprek bracht het Turkse staatshoofd het ongenoegen over de wapenleveranties ter sprake. "Trump zei heel duidelijk dat hij opdracht had gegeven geen wapens meer te leveren'', aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Zo ver ging het Witte Huis in zijn weergave van het gesprek echter niet.