'Drie VN-blauwhelmen in Mali omgekomen'

Er zijn ook blauwhelmen en Malinese soldaten zwaar gewond geraakt. Dat berichtte de missie van de Verenigde Naties in Mali volgens plaatselijke media. Het is nog onduidelijk wat voor strijders de blauwhelmen en Malinese militairen hebben aangevallen in de afgelegen streek langs de grens met Niger.

De nationaliteit van de omgekomen VN-militairen is nog niet bekendgemaakt. Het Ministerie van Defensie heeft laten weten dat er geen Nederlanders zijn gesneuveld.

In Mali zijn al sinds 2014 Nederlandse militairen gelegerd. Er zijn nog circa 250 Nederlandse blauwhelmen gestationeerd en hun hoofdkwartier is in Gao. De gevechten waar de doden en gewonden vrijdag zijn gevallen, waren in de streek van Ménaka, circa 250 kilometer en ten oosten van Gao.