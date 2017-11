Rechter verhoogt straf Oscar Pistorius tot ruim dertien jaar cel

Het Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika ging in september in cassatie tegen die straf omdat het de straf te mild vond. "Het opgelegde vonnis is schokkend laag", vond het OM.

In Zuid-Afrika is de minimumstraf die voor moord staat vijftien jaar. Die straf heeft de rechter Pistorius ook opgelegd, maar de tijd die hij al vastzit is daar vanaf gehaald.

De inmiddels 31-jarige Pistorius schoot zijn vriendin Steenkamp in februari 2013 dood. Hij vuurde in totaal vier keer door de wc-deur en trof zijn vriendin onder meer in haar hoofd. Hij heeft steeds volgehouden dat hij dacht dat er een inbreker in de badkamer zat.

In eerste instantie werd hij voor dood door schuld tot vijf jaar cel veroordeeld. In december 2015 werd de Zuid-Afrikaan in hoger beroep veroordeeld voor moord, wat hem een gevangenisstraf van zes jaar opleverde.

Vijf Zuid-Afrikaanse rechters bogen zich destijds over de veroordeling van Pistorius en bepaalden dat Pistorius definitief voor moord moest worden veroordeeld.

Een woordvoerder van de familie Steenkamp zei dat de uitspraak van de rechter emotioneel was voor de familie. "Ze hebben nu het gevoel dat hun vertrouwen in het rechtssysteem is bevestigd."