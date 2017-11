Libië onderzoekt berichten over verkoop van migranten als landarbeiders

''Er is opdracht gegeven een onderzoekscommissie in het leven te roepen om de waarheid te ontdekken en de schuldigen gevangen te nemen'', zei de Libische minister van Binnenlandse Zaken Aref al-Khodja donderdag.

Het lot van Afrikaanse migranten in Libië ligt onder een vergrootglas vanwege de uitgelekte beelden van de verkoop. De door CNN getoonde beelden leidden internationaal tot veel commotie. Zo demonstreerden mensen bij Libische diplomatieke posten in onder meer Mali, Guinee en Frankrijk.

De Libische minister zegt dat hij verwacht snel duidelijkheid te krijgen in de zaak. Lokale en internationale instanties zijn opgeroepen mee te werken aan het onderzoek. Vanwege de grote verdeeldheid in het Afrikaanse land, is het echter de vraag of er inderdaad duidelijkheid komt.

VN-secretaris-generaal António Guterres reageerde dinsdag geschokt op de berichtgeving. Hij benadrukte dat ''slavernij geen plaats heeft in onze wereld.''

Rwanda

Na het opduiken van de beelden, heeft Rwanda aangeboden migranten op te vangen die zijn gestrand in Libië en daar onder zware omstandigheden leven. ''Met het oog op onze eigen geschiedenis, kunnen we niet zwijgen terwijl mensen slecht worden behandeld en geveild als vee'', aldus het Rwandese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het land praat volgens de Rwandese krant The New Times met de Afrikaanse Unie (AU) over het hervestigen van de migranten. De AU en Kigali maakten voorlopige afspraken over het opvangen van dertigduizend mensen, maar dat aantal kan nog veranderen.

''We zijn niet in staat alle vierhonderdduizend migranten op te vangen, maar we zijn bereid ons steentje bij te dragen'', zei minister Louise Mushikiwabo (Buitenlandse Zaken) tegen de krant.