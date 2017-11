'Robert Mugabe wordt vrijgesteld van vervolging en blijft in Zimbabwe'

De 93-jarige Mugabe werd dinsdag door zijn getrouwen gedwongen af te treden. Dat was omdat hij eerder deze maand zijn gedoodverfde opvolger Emmerson Mnangagwa ontsloeg. Mugabe was bezig zijn 52-jarige vrouw Grace te positioneren als zijn opvolger. Dat was voor velen in zijn omgeving, inclusief de legertop, onaanvaardbaar.

Het leger zette Mugabe aan de kant en vrijdag wordt Mnangagwa aangesteld als president om de regeringstermijn van zijn voorganger vol te maken. Waarschijnlijk zal hij zich tijdens de verkiezingen in september 2018 verkiesbaar stellen als presidentskandidaat van regeringspartij ZANU-PF.

De politieke oppositie in het land is zodanig verzwakt en uit elkaar gespeeld, dat ZANU-PF naar verwachting een grote overwinning zal behalen.

Vader des vaderlands

De immuniteit voor Mugabe lag voor de hand, aangezien hij door een fractie binnen zijn eigen partij werd afgezet vanwege de opvolgingskwestie, niet zozeer vanwege zijn optreden als president.

Mugabe geldt in eigen land in in grote delen van Afrika nog steeds als een voorvechter voor de Afrikaanse identiteit en de Zimbabwaanse vader des vaderlands. Onder zijn leiding werd het land in 1980 een onafhankelijke republiek, na een lange strijd tegen de witte minderheidsregering.

Volgens deskundigen is het de eerste prioriteit van de hoogbejaarde oud-leider om die nalatenschap veilig te stellen.

Oppositie

De belangrijkste oppositiepartij in Zimbabwe, de Beweging voor Democratische Verandering (MDC) van Morgan Tsvangirai, heeft donderdag beklemtoond dat het systeem van repressie waardoor Mugabe 37 jaar land aan de macht kon blijven, moet worden ontmanteld.

De MDC is ''voorzichtig optimistisch'' dat de regering-Mnangagwa ''niet net zo kwaadaardig, corrupt, decadent en incapabel zal zijn als de regering van Mugabe''.

Mnangagwa zelf beschrijft de politieke overgang naar zijn bewind als een "nieuw begin voor de democratie" in Zimbabwe.

'Wrede man'

Mnangagwa was circa veertig jaar lang de rechterhand van Mugabe. Hij was onder meer minister van Staatsveiligheid toen het regime in de eerste helft van de jaren tachtig in het zuidwesten van het land tienduizenden burgers liet vermoorden door een speciale legereenheid, de Vijfde Brigade, die was getraind in Noord-Korea en onder direct bevel van Mugabe stond.

In latere jaren was Mnangagwa verantwoordelijk voor de onderdrukking van de Zimbabwaanse politieke oppositie, waaronder de MDC. Een anonieme ZANU-PF-functionaris omschreef 'de Krokodil', zoals zijn bijnaam luidt vanwege zijn geslepenheid, als een "wrede, wrede man".