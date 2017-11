Nederlandse zakenman dood aangetroffen in woning België

Volgens het parket van de Belgische regio Limburg is er sprake van ''een gewelddadig overlijden". Bij het slachtoffer ''zijn schotwonden vastgesteld". Justitie is donderdagmiddag een gerechtelijk onderzoek in verband met moord gestart, aldus een woordvoerder.

In een verklaring meldt het parket dat de politie vroeg woensdagavond naar de woning werd geroepen ''voor een verdacht overlijden". ''Aldaar werd het levenloze lichaam aangetroffen van een 51-jarige manspersoon van Nederlandse nationaliteit."

De man zou niet op zijn werk zijn verschenen wat argwaan opwekte waarna iemand een kijkje bij de villa in Neerpelt ging nemen. Het parket geeft geen commentaar op de identiteit van de man of door wie hij is gevonden.

Autopsie

De advocaat van Van Houts familie zei eerder donderdag dat de ondernemer op onnatuurlijke wijze om het leven is gekomen maar dat de exacte oorzaak nog niet aan de familie is meegedeeld. Volgens het parket is een autopsie bevolen op het lichaam van het slachtoffer.

''Voorlopig zijn er geen aanwijzingen richting eventuele verdachten en worden alle pistes open gehouden", aldus een woordvoerder van het parket.

Nederlanders

Volgens de krant Het Laatste Nieuws is Van Hout al de vijfde Nederlander uit Neerpelt die door geweld om het leven is gekomen. De slachtoffers woonden allemaal in dezelfde villawijk, Grote Heide. Vooral in het begin van deze eeuw kwam de wijk in het nieuws toen verschillende Nederlandse topcriminelen werden omgebracht, schrijft de krant.

De advocaat weerspreekt berichten in de media over een link tussen Marcel van Hout en de vermoorde criminelen John Mieremet en Sam Klepper. Beide mannen hadden net als Van Hout een woning in Grote Heide.