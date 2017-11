Oud-premier Wim Kok noemt uitspraak Mladic 'belangrijk voor nabestaanden'

Ratko Mladic, de voormalige hoogste commandant van het Bosnisch-Servische leger, werd woensdag door het Joegoslavië-Tribunaal veroordeeld tot een levenslange celstraf. Zijn verdediging heeft aangekondigd tegen het vonnis in beroep te gaan.

Kok zegt van harte te hopen dat de nabestaanden deze veroordeling als een belangrijke morele steun in de rug zullen ervaren, en dat zij daaruit de nodige kracht zullen putten.

De toenmalige minister van Defensie, Joris Voorhoeve, stelde woensdag dat de Nederlandse inzet om Mladic zijn straf niet te laten ontlopen eindelijk met succes is bekroond. Voorhoeve zegt zich sinds 1995 te hebben ingespannen om ook andere oorlogsmisdadigers veroordeeld te krijgen. Hij erkent dat hem dat nauwelijks is gelukt: ''Daar kijk ik niet met enige tevredenheid op terug.''

Hij noemt het goed dat de lange processen tegen de belangrijkste misdadigers Mladic en Karadzic nu tot een einde zijn gekomen. Hij benadrukt dat ook politieke en militaire leiders er voor moeten zorgen dat oorlogsmisdaden niet onbestraft blijven. ''Er is nog heel veel te doen op dat gebied om toekomstige Srebrenica's te voorkomen.''

Dutchbat

Dutchbatveteranen zijn blij dat Mladic ''eindelijk’’ verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden. Dat laat een woordvoerder van de Werkgroep Dutchbat III woensdag weten in een reactie op zijn veroordeling.

''Dutchbatters zijn erg positief dat deze uitspraak is gedaan’’, zegt de woordvoerder. Het Nederlandse bataljon Dutchbat III opereerde in 1995 in VN-verband in Srebrenica, toen de enclave werd ingenomen door de Bosnische Serven. Die vermoordden uiteindelijk bijna 8.400 moslimmannen en -jongens. De Nederlandse militairen konden slechts hulpeloos toezien hoe zij werden weggevoerd.

'Geen verrassing'

De Servische premier Ana Brnabic zei dat het vonnis over Ratko Mladic niet als een verrassing kwam. ''We moeten naar de toekomst kijken, dan hebben we uiteindelijk een stabiel land'', zei ze tegen journalisten op bezoek in Oslo. ''We moeten het verleden achter ons laten.''

De Bosnische premier Denis Zvizdic zei dat ''zij die nog steeds oproepen tot nieuwe verdeling en conflicten zorgvuldig het vonnis moeten lezen, voor het geval ze nog niet klaar zij om hun verleden onder ogen te zien''. Hij zinspeelde daarmee op het voortdurende separatisme in de autonome Servische regio in Bosnië.

Zwart hoofdstuk

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwelkomt de levenslange straf voor Mladic. Hij hoopt dat de uitspraak de Balkanregio ertoe ''beweegt het pad van vrede en verzoening verder te volgen".

De NAVO was betrokken bij het beëindigen van de Joegoslavië-oorlog, een ''zwarte hoofdstuk in de geschiedenis van Europa’’. Het vonnis toont aan dat de rechtsstaat werkt en de mensen achter oorlogsmisdaden verantwoording moeten afleggen, aldus Stoltenberg.

Ook de Europese Unie verwees in een reactie naar de volkerenmoord in Srebrenica. Het bestrijden van straffeloosheid voor de meest verschrikkelijke misdaden is een fundamentele menselijke plicht, aldus de diplomatieke dienst van de EU. Die verwacht van alle politieke leiders in de regio de slachtoffers te eren met ''verzoening, samenwerking en goed nabuurschap''.