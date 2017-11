VS noemt geweld tegen Rohingya's in Myanmar 'etnische zuivering'

"Na een voorzichtige en grondige analyse van de beschikbare feiten is het duidelijk dat de situatie in de noordelijke deelstaat Rakhine gelijkstaat aan etnische zuivering van de Rohingya's", zei de Amerikaanse minister in een verklaring.

Tillerson veroordeelde aanvallen op Myanmarese veiligheidsdiensten door militante Rohingya's, maar zei dat die niet kunnen dienen als rechtvaardiging voor de "vreselijke gruwelijkheden" die hebben plaatsgevonden in het Aziatische land.

De Amerikaanse minister was medio november in Myanmar, waar hij onder andere sprak met regeringsleider Aung San Suu Kyi. Daar nam Tillerson de woorden 'etnische zuivering' nog niet in de mond.

Zuiveringen

De Myanmarese regering ontkent dat sprake is van mensenrechtenschendingen en weigert VN-onderzoekers toegang tot Rakhine. Een intern onderzoek door de Myanmarese strijdkrachten concludeerde vlak voor het bezoek van Tillerson dat er geen sprake was van mensenrechtenschendingen. De VS roept op tot een onafhankelijk onderzoek.

In tegenstelling tot genocide, zijn er in het Amerikaanse en het internationale recht geen automatische consequenties verbonden aan het gebruik van de term etnische zuivering. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal worden onderzocht of sprake is van genocide of andere misdaden tegen de menselijkheid.

Schoolvoorbeeld

Sinds augustus van dit jaar zijn ruim zeshonderdduizend Rohingya's gevlucht naar buurland Bangladesh, nadat het Myanmarese leger een hernieuwd offensief lanceerde tegen islamitische opstandelingen. De militaire operatie tegen de Rohingya werd al eerder beschreven als een "schoolvoorbeeld van etnische zuivering" door de VN.