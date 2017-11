Libanese premier Al-Hariri schort aftreden op verzoek van president op

Al-Hariri en Aoun ontmoetten elkaar woensdag tijdens een militaire parade in Beiroet ter gelegenheid van de Libanese onafhankelijkheidsdag. "Ik heb mijn ontslag ingediend bij de president, maar die heeft er bij me op aangedrongen te wachten", liet al-Hariri weten.

Volgens de premier wil Aoun de dialoog met de premier aangaan, in een poging de politieke crisis in Libanon niet te laten escaleren. "Ik heb gehoor gegeven aan zijn verzoek."

Al tijdens zijn verblijf in Saudi-Arabië kondigde al-Hariri zijn aftreden aan. Hij deed dat uit protest tegen bemoeienis van Iran met Arabische aangelegenheden via de Libanese sjiitische Hezbollah-beweging. Waarom hij dat daar deed, is nog steeds een raadsel. Zijn stap riep veel vragen op en leidde tot speculaties dat hij tegen zijn wil werd vastgehouden.

Parijs

Aoun liet direct na het besluit weten dat hij het ontslag van al-Hariri niet zou accepteren. De premier had zaterdag in Parijs een onderhoud met de Franse president Emmanuel Macron, waarna hij dinsdag via Caïro terugkeerde naar Libanon.