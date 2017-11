Amerikaans marinevliegtuig neergestort in zee bij Japan

Het toestel was volgens de Amerikaanse marine op weg naar het vliegdekschip USS Ronald Reagan in de Filipijnenzee. De acht geredde personen zouden allemaal in goede conditie zijn.

De oorzaak van de crash is niet bekend maar de Amerikaanse marine denkt aan motorproblemen. Het gaat om een toestel van het type C-2 Greyhound dat wordt gebruikt om personeel, post en goederen van bases op het vasteland naar vliegdekschepen te brengen. Het propellervliegtuig was al meer dan vijftig jaar in gebruik en stond op het punt om te worden vervangen.

Vanaf het vliegdekschip USS Ronald Reagan is een zoekactie gestart.