Premier Al-Hariri weer terug in Libanon

Al-Hariri is van plan woensdag een militaire parade bij te wonen ter viering van de Onafhankelijkheidsdag. De Libanese president Michael Aoun heeft tot dusver het plotselinge ontslag van zijn premier niet geaccepteerd. Al-Hariri diende dat naar eigen zeggen in uit protest tegen de Iraanse inmenging in Arabische aangelegenheden via de Libanese sjiitische beweging Hezbollah.

Zijn stap was slecht nieuws voor regeringen die stabiliteit nastreven in de regio. De Libanese regeringsleider voerde daarover zaterdag in Parijs overleg met de Franse president Emmanuel Macron.