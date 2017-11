Japanse vrouw bekent verstoppen van vier babylijkjes in emmers beton

De 53-jarige Mayumi Saito biechtte haar daad maandag op aan agenten op het politiebureau van de stad Neyagawa. Ze bekende tussen 1992 en 1997 vier van haar eigen kinderen te hebben vermoord, en hun lichamen in emmers met beton te hebben verstopt.

Daarop nam Saito de agenten mee naar huis, waar de emmers in een kast stonden. Röntgenanalyse wees uit dat er inderdaad botten in het beton zitten. De vrouw had naar eigen zeggen niet de middelen om haar pasgeboren kinderen op te kunnen voeden, en doodde ze zonder haar voormalige man over de zwangerschappen te vertellen.

DNA-analyse moet gaan uitwijzen of de kinderen daadwerkelijk van Saito waren. Ook is het nog niet duidelijk of de kinderen levend zijn 'begraven', of dat ze al dood waren.