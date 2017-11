Rusland ontkent incident bij fabriek na hogere meting radioactieve stof

De Franse nucleaire veiligheidsorganisatie Instituut voor Radiologische Bescherming en Nucleaire Veiligheid (IRSN) liet op 9 november al weten dat er verhoogde waardes ruthenium-106 boven Europa zijn gemeten. Dat wordt nu ondersteund door de meldingen van twee weerstations in Rusland.

Ruhtenium-106 is een nucleaire isotoop die normaal gesproken niet op aarde voorkomt. De stof komt vrij bij sommige nucleaire processen.

Oeral-gebergte

IRSN heeft berekend dat de bron van de radioactieve stof in Rusland of Kazachstan in het Oeral-gebergte ligt. Kazachstan heeft net als Rusland ontkend dat er een incident in een nucleaire fabriek is geweest.

Die lezing wordt ondersteund door IRSN. De organisatie zegt dat de stof waarschijnlijk afkomstig is van een fabriek voor nucleaire brandstof en niet het gevolg is van een ongeluk in een nucleaire reactor.

Mayak

Het station bij Argayash in het Oeral-gebergte, op 30 kilometer van een nucleaire fabriek in Mayak, liet weten dat daar een 986 keer hogere waarde van ruthenium-106 is gemeten.

Een station dat verder van de fabriek ligt, zag dat er 440 keer meer van de stof in de lucht zat dan anders al door vervuiling in de lucht aanwezig is. Volgens IRSN zijn de hoeveelheden van de stof die Europa hebben bereikt niet schadelijk voor mensen.

In 1957 vond er nog een grote nucleaire ramp plaats in deze fabriek in Mayak.