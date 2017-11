Vijftig doden door zelfmoordaanslag in moskee Nigeria

Tientallen mensen zijn gewond geraakt bij de dodelijkste aanslag in Nigeria van dit jaar. Een woordvoerder van de politie laat aan Reuters weten dat het dodental waarschijnlijk zal oplopen, omdat veel van de gewonden er slecht aan toe zijn.

Mubi ligt in het noordoosten van Nigeria. Het Nigeriaanse leger verdreef de jihadistische terroristische groepering Boko Haram begin 2015 uit het gebied. In de regio worden nog regelmatig aanslagen gepleegd, maar het is de eerste aanval in de stad sinds het gedwongen vertrek van de groepering

Tiener

Hoewel de verantwoordelijkheid nog niet is opgeëist, lijkt het op een aanslag van Boko Haram. De groepering pleegt vaak zelfmoordaanslagen op plekken waar veel mensen bijeen komen. De aanslagpleger zou een tiener zijn die zich voor het ochtendgebed tussen de mensen bevond die naar de moskee gingen.

Het is de grootste aanslag sinds december vorig jaar. Toen bliezen twee schoolmeisjes zichzelf op bij een markt in Adamawa. Daar kwamen 56 mensen bij om.

De aanval roept vragen op over de bewering van de Nigeriaanse regering dat Boko Haram zo goed als verslagen zou zijn. In september zijn nog achttien mensen omgekomen in de stad Banki, nadat leden van de groepering inwoners hebben aangevallen met messen en zwaarden.