Zimbabwaanse vicepresident Mnangagwa roept weer op tot aftreden Mugabe

Mnangagwa geldt als de mogelijke nieuwe leider van het land. Hij zei dat er een nieuw tijdperk aanbreekt voor Zimbabwe.

Nadat Mugabe zondag officieel werd afgezet als leider van de Zimbabwaanse regeringpartij ZANU-PF, zei een bron binnen de partij dat Mnangagwa "de nieuwe leider" van ZANU-PF is.

In levensgevaar

Mnangagwa heeft contact gehad met Mugabe en zou uitgenodigd zijn om terug te keren in het land. De vicepresident was eerder deze maand uit Zimbabwe gevlucht, omdat hij na zijn ontslag in levensgevaar zou zijn.

Toch keert Mnangagwa naar eigen zeggen niet terug, omdat zijn "persoonlijke veiligheid" niet gegarandeerd kan worden. "Er waren plannen om me uit de weg te ruimen", aldus Mnangagwa.

Vergadering

Mugabe had voor dinsdagmiddag een kabinetsvergadering uitgeschreven, waarvoor slechts vijf ministers en de procureur-generaal zijn komen opdagen. Zeventien andere ministers hebben gekozen voor het bijwonen van een vergadering over de afzettingsprocedure van de president.

De kabinetszitting was de eerste die Mugabe belegde sinds zijn opgelegde huisarrest.

Macht

De 93-jarige Mugabe heeft Mnangagwa op 6 november ontslagen met als mogelijk doel zijn 52-jarige vrouw Grace als opvolger aan te stellen. In een reactie hierop heeft het leger met een "bloedeloze correctie" de macht in het land overgenomen. Het leger ontkent overigens dat het om een staatsgreep ging.

De eerder ontslagen vicepresident Mnangagwa heeft daarna de leiding over de regeringspartij ZANU-PF tijdelijk overgenomen.

Mnangagwa was een trouwe steunpilaar van Mugabe en werd in 2014 vicepresident. Dat gebeurde volgens waarnemers nadat vicepresident Joice Mujuru op initiatief van Mugabes vrouw Grace aan de kant was geschoven.