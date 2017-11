VS beëindigt beschermde status Haïtianen in 2019

Die status, die deportatie voorkomt, is gegeven aan de grote groep Haïtianen na de vernietigende aardbeving in 2010 waarbij meer dan 300.000 mensen om het leven kwamen. Het speciale programma, ingesteld door toenmalige president Barack Obama, zorgt ervoor dat de Haïtianen legaal in de VS kunnen verblijven en werken.

De regering-Trump maakt nu bekend dat het programma over achttien maanden definitief wordt stopgezet. In die tijd moeten de Haïtianen ofwel terugkeren naar Haïti ofwel hun verblijf in de VS legaliseren met een permanente verblijfsvergunning.

De zogenoemde 'Temporary Protected Status' (TPS) werd voor een periode van achttien maanden ingevoerd na de aardbeving in 2010. Sindsdien heeft de regering-Obama het programma meerdere keren verlengd.

Volgens de regering-Trump is de situatie in Haïti inmiddels zo verbeterd dat de Haïtianen terug kunnen. Volgens de regering is Haïti inmiddels capabel genoeg om de 59.000 landgenoten weer te huisvesten.