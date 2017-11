Witte Huis vraagt Hooggerechtshof om inreisverbod toe te staan

Een Hof van beroep in Californië stelde vorige week dat slechts delen van het nieuwe inreisverbod zouden kunnen worden uitgevoerd.

Het Witte Huis stelt in het beroep aan het Hooggerechtshof dat het inreisverbod nu wel volledig zou moeten worden uitgevoerd omdat het "zowel procedureel als inhoudelijk" verschilt van eerdere verboden. De verschillen maken volgens het Witte Huis duidelijk dat het nieuwste verbod is "gebaseerd op doelstellingen op het gebied van nationale veiligheid en buitenlandse zaken en niet op religieuze animositeit."

Het huidige inreisverbod van Trump werd aangekondigd op 24 september en vervangt de twee eerdere inreisverboden die door federale rechters werden geblokkeerd of werden beperkt.

Gedeeltelijk

Drie rechters van het Hof van beroep in San Francisco stonden het inreisverbod op 13 november gedeeltelijk toe en gaf de regering-Trump daarmee een kleine overwinning. Een rechter had namelijk eerder ook het derde inreisverbod geblokkeerd. Het Hof van beroep stelde dat de regering mensen afkomstig uit zes moslimlanden die geen banden hebben met de VS, de toegang tot het land mag weigeren.

Deze uitspraak betekent dat het inreisverbod geldt voor mensen uit Iran, Libië, Syrië, Jemen, Somalië en Tsjaad en die geen banden hebben met de VS.

In eerdere inreisverboden werden ook de landen Soedan, Noord-Korea en Venezuela genoemd. Deze staan niet meer in het nieuwste inreisverbod. Ook is er nu duidelijk gemaakt dat mensen afkomstig uit de zes moslimlanden die al banden hebben met de VS, wel gewoon welkom zijn.