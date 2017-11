Recordbedrag opgehaald tijdens jaarlijkse wijnveiling Franse Beaune

Het is een eeuwenoud gebruik in de Bourgondische stad Beaune om voor de ziekenhuizen wijn te verkopen van wijngaarden die ooit door schenkingen in handen zijn gekomen van die instellingen. Het record dat sneuvelde, 11,3 miljoen euro, was de opbrengst uit 2015.

De ziekenhuizen van Beaune behoren tot de belangrijkste wijnhuizen van de regio. De verkoop is nog steeds voor het goede doel en de kopers zijn wijnhandelaren. De geboden prijs wordt opgedreven, omdat de opbrengst voor liefdadigheid bestemd is, maar geldt wel als graadmeter voor de Bourgondische wijnprijzen dit jaar, meldden Franse media maandag.

Er is zondag ook meer wijn verkocht dan vorig jaar, 787 tonnen tegenover 596 in 2016. Elke Bourgondische 'tonneau' bevat 228 liter of driehonderd flessen wijn.