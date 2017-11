Duitse SPD wil nieuwe verkiezingen na klappen coalitievorming

Het is een bevestiging dat de SPD na de verkiezingsnederlaag in september onder geen beding weer een tweede viool wil spelen in een Grote Coalitie met de christendemocraten van bondskanselier Merkel.

Zondagavond laat mislukten de onderhandelingen tussen de christendemocraten (CDU/CSU), de FDP en de Groenen over een nieuwe regeringscoalitie. De rechts-liberale FDP trok de stekker uit de onderhandelingen, omdat de partij het vertrouwen in het eindresultaat kwijt was.

De coalitie van CDU/CSU, FDP en Groenen was op basis van de zetelverdeling na de parlementsverkiezingen van 24 september de enige reële mogelijkheid zonder de SPD.