Syriëganger Noorwegen krijgt 7,5 jaar cel

Hij werd in 2016 aan de Turkse kant van de Turks-Syrische grens opgepakt en door de Turkse autoriteiten uitgeleverd aan Noorwegen.

Zowel de aanklager als de verdediging gaat in beroep, meldden Noorse media. De aanklager had negen jaar geëist. De verdachte zei dat hij na aankomst in Syrië op andere gedachten over IS was gekomen en dat hij in 2016 aan de groep was ontsnapt. Dat bleek volgens de rechter niet uit berichten die Michelsen vanuit Syrië aan zijn zus schreef.

Michelsen was een vriend die al in Syrië zat achterna gereisd. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 zouden tussen de negentig en honderd mensen uit Noorwegen naar Syrië zijn vertrokken. Ongeveer dertig zijn inmiddels teruggekeerd. Minstens twintig zijn gedood, maar waarschijnlijk ligt dit aantal veel hoger.