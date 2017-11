Rechter bevestigt uitslag presidentsverkiezingen Kenia

De zes juryleden wezen de bezwaren die door twee rechtspersonen waren ingediend tegen de uitkomst unaniem af. ''Daarmee is de uitslag van de presidentsverkiezing van 26 oktober geldig'', zei Maraga.

Een van de klachten was dat niet in alle kiesdistricten kon worden gestemd. In sommige regio's waar oppositieleider Raila Odinga een sterke positie heeft, bleven stembureaus dicht wegens dreiging van geweld. Odinga boycotte de verkiezing en riep zijn aanhangers op hetzelfde te doen.

De uitspraak van het hooggerechtshof maakt de weg vrij voor de inhuldiging van Kenyatta op 28 november. De angst dat die plechtigheid tot nieuwe ongeregeldheden leidt in het land is gerechtvaardigd. Zondag kwamen tijdens opstootjes in een sloppenwijk in hoofdstad Nairobi volgens de politie zeker vier mensen om het leven.