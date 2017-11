Afzettingsprocedure tegen Mugabe in gang gezet na verstrijken ultimatum

Zondag liet ZANU-PF weten dat Mugabe binnen 24 uur moest aftreden als president, de functie die hij 37 jaar bezet hield. Dat ultimatum verstreek maandag om 12.00 uur zonder reactie van Mugabe.

De nieuwszender CNN meldde maandagochtend vanuit Harare dat Mugabe er uiteindeiljk mee akkoord zou zijn gegaan dat hij moet opstappen, en dat betrokkenen een ontslagbrief hebben opgesteld.

Robert en zijn vrouw Grace Mugabe wordt gegarandeerd dat ze niet strafrechtelijk zullen worden vervolgd en 'volkomen immuniteit genieten', aldus CNN.

Mugabe gaf zondag in een verklaring op de nationale televisie nog aan gewoon president te zijn tijdens het partijcongres in december. Wel liet hij weten dat hij de veranderingen binnen zijn partij ZANU-PF begrijpelijk vindt.

Persbureau Reuters meldt op basis van twee bronnen binnen ZANU-PF dat Mugabe zondag heeft ingestemd met een ontslag, maar dat de partij niet wilde dat hij voor het oog van het leger zou aftreden. Dat zou het op een staatsgreep hebben doen lijken.

Oppositie

Parlementsleden van ZANU-PF komen maandagmiddag bijeen om te bekijken hoe de president kan worden afgezet. In de ontwerpresolutie wordt Mugabe ervan beschuldigd de afgelopen vijftien jaar een "bron van instabiliteit" te zijn geweest die de rechtsstaat ondermijnde.

Oppositiepartij Movement for Democratic Change (MDC) heeft laten weten dinsdag te beslissen of ze de afzettingsprocedure steunen. ZANU-PF heeft weliswaar de benodigde tweederde meerderheid in het parlement om Mugabe bij een stemming af te zetten, maar steun van MDC zou het proces een stimulans kunnen geven.

Oppositieleider Morgan Tsvangirai van MDC pleitte maandag voor een bijeenkomst met alle belanghebbenden om de situatie in het land in kaart te brengen, en voor toezicht van de internationale gemeenschap tijdens de presidentsverkiezingen in 2018.

Voormalig vicepresident Emmerson Mnangagwa is naar voren geschoven als kandidaat om de nieuwe president te worden.

Huisarrest

Militairen namen vorige week de controle over Zimbabwe over en plaatsten Mugabe en zijn vrouw onder huisarrest. Zij willen dat Mugabe het presidentschap neerlegt. De president zou te oud en niet meer bekwaam zijn om te regeren.

De leider van de legerveteranen, Chris Mutsvanga, liet na de toespraak van Mugabe weten dat de afzettingsprocedure maandag wordt gestart.

Mugabe leidde zijn land als president naar de onafhankelijkheid als de republiek Zimbabwe na een lange strijd tegen de witte minderheidsregering die het land - toen nog Zuid-Rhodesië geheten - bestuurde na het einde van het Britse koloniale bewind.