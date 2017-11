Massamoordenaar Charles Manson (83) overleden

De zus van actrice Sharon Tate, een van de slachtoffers van Manson, meldde als eerste het overlijden. Zij was door de gevangenis op de hoogte gesteld.

De massamoordenaar werd donderdag opgenomen in het ziekenhuis. Wat hij mankeerde werd niet bekendgemaakt. In januari moest Manson ook al naar het ziekenhuis, voor wat toen een dringend medisch probleem werd genoemd.

Volgens de gevangenis, die Mansons dood bevestigt, gaat het om een natuurlijke doodsoorzaak. Hij stierf in het ziekenhuis in Kern County in Californië.

Manson Family

Als sekteleider wijdde hij jonge en knappe vrouwen in in de flowerpowerfilosofie van vrije liefde, vrije seks en lsd. Maar ook zette hij ze al snel aan tot berovingen en diefstal.

De uiterst gewelddadige moord op actrice Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski, in 1969 door de leden van de 'Manson Family' bracht de Verenigde Staten in shock. Tate was acht maanden zwanger toen zij met talloze messteken bruut werd omgebracht.

In het huis vermoordden drie vrouwelijke sekteleden en een mannelijk lid van de Manson Family ook vier aanwezige vrienden van Tate. Charles Manson, die steeds meer last kreeg van paranoïde waanbeelden en obsessies, was zelf niet bij de slachtpartij aanwezig.

Pig

Bij het verlaten van het huis werd in bloed het woord Pig op de voordeur achtergelaten, een verwijzing naar het nummer Piggies van The Beatles. Een dag later werden de zakenman Leno La Bianca en zijn vrouw Rosemary in hun huis met mes- en vorksteken vermoord door zes sekteleden. Met het bloed van de slachtoffers werd op de muren Rise, Helter Skelter en Death to Pigs geschreven.

Omdat bij beide moordpartijen werd verwezen naar nummers van The Beatles, werden de moord op Sharon Tate en La Bianca in dezelfde rechtszaak behandeld. Om zijn verdediging te kunnen betalen, bracht Manson in maart 1970 het muziekalbum Lie uit. Volgens het Openbaar Ministerie was de moordpartij onderdeel van een plan van Manson om een rassenoorlog te ontketenen.

Manson bleef in de rechtszaal altijd ontkennen dat hij de moorden had gepleegd. Toch werd hij in 1971 ter dood veroordeeld. Hij ontsprong de dans omdat Californië net in die tijd de doodstraf afschafte: het werd levenslang.

Elk gratieverzoek werd afgewezen. In de gevangenis zou hij nog steeds heel veel fanmail krijgen. In 2014 kondigde Manson aan te gaan trouwen met een 26-jarige bewonderaarster, maar dat huwelijk ging uiteindelijk toch niet door.