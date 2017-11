Formatiepoging Duitsland mislukt na opstappen FDP

Volgens de FDP is er na vier weken onderhandelen niet genoeg vertrouwen om een stabiele regering te vormen.

De CDU, zusterpartij CSU, de liberale FDP en de Groenen lukten het zondagavond niet om de besprekingen af te ronden. De partijen hadden een ultimatum voor 18.00 uur zondagavond gesteld, maar dat verliep zonder dat een akkoord werd gemeld, waarna de FDP de stekker eruit heeft getrokken.

Volgens Christian Lindner van de FDP zijn de vier partijen er niet in geslaagd om een vertrouwensbasis te bereiken of een gemeenschappelijk idee over de modernisering van het land te vinden. "Het is beter niet te regeren, dan verkeerd te regeren", aldus Lindner.

Migratie

De gesprekken liepen naar verluidt stuk op het thema migratie. De Groenen staan een ruimhartiger beleid voor dan de andere partijen. De verschillen met de Groenen zijn te groot voor de liberalen, liet Lindner weten. De kloof met CDU en CSU is daarentegen overbrugbaar. Het besluit van de FDP kreeg kritiek van de Groenen, die vinden dat de liberalen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Lindner had vrijdag nog vol vertrouwen in een positief resultaat. Hij gaf toen toe dat er op het gebied van klimaat en migratie nog altijd verschillen zijn, maar zei dat hij optimistisch was dat de resterende meningsverschillen opgelost konden worden. "Zo'n historisch project mag niet mislukken omdat we enkele uren tijd te kort komen", zei hij.

Jamaica-coalitie

Vanwege de kleuren van de onderhandelende partijen, zwart, geel en groen, werd ook wel gesproken van een Jamaica-coalitie. Het mislukken van de onderhandelingen zet bondskanselier Angela Merkel van de CDU onder druk.

Om aan een vierde termijn te beginnen kan Merkel een minderheidsregering vormen met de FDP of de Groenen. Een andere mogelijkheid is om met de sociaaldemocratische SDP van Martin Schulz een coalitie te vormen. Schulz bevestigde echter zondag nog dat de SDP niet gaat regeren. Nog een andere optie is het opnieuw uitschrijven van verkiezingen. Volgens een opiniepeiling maandag in de krant Bild stemmen de Duitsers nu net zoals in september.

Merkel

Merkel liet vannacht weten het stuklopen van de gesprekken te betreuren. "We dachten dat we op de goede weg waren om tot een akkoord te kunnen komen", aldus de bondskanselier. Ze is maandag naar president Frank-Walter Steinmeier gegaan om te overleggen over het mislukken van de onderhandelingen voor een regeringscoalitie. Steinmeier doet maandagmiddag verslag van dit gesprek op een persconferentie.

"Het is een dag om eens goed na te denken over hoe het verder moet in Duitsland", aldus Merkel. "Als bondskanselier zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het land in de aankomende zware weken goed geregeerd zal worden."

Lunch

Een lunch die maandagmiddag gepland stond tussen bondskanselier Merkel en premier Mark Rutte gaat niet door. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat de afgelasting te maken heeft met de "binnenlandse verplichtingen" van Merkel.