'Israël heeft in geheim contact met Arabische landen over dreiging Iran'

Steinitz, die ook onderdeel uitmaakt van het veiligheidskabinet van president Benjamin Netanyahu, bevestigde dat er contact is tussen Israël en een aantal Arabische landen. "Wij hebben geheime banden met veel Arabische landen en moslimlanden", aldus Steinitz.

De aanwezigheid van Iran in het Midden-Oosten is voor zowel Israël als Saudi-Arabië een dreiging. Steinitz heeft gezegd dat er met Saudi-Arabië wordt gesproken. "Het is vaak het andere land dat zich schaamt voor de relatie. Wij respecteren de wens van het andere land. Of het nou gaat om onze band met Saudi-Arabië of andere landen, wij houden het geheim", zegt Steinitz.

De regering van Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Abdel Jubeir, de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië, heeft donderdag in een interview met Reuters wel duidelijk gezegd dat er ze niet met Israël praten. "Wij hebben altijd gezegd dat het conflict tussen Israël en Palestina vreedzaam moet worden opgelost. Tot die tijd hebben wij geen banden met Israël."