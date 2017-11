Dictator Mugabe na 37 jaar afgetreden als staatshoofd Zimbabwe

In de brief bevestigt Mugabe met onmiddellijke ingang af te treden als president van Zimbabwe. Dat doet hij naar eigen zeggen op vrijwillige basis. "Ik neem ontslag om een vreedzame machtsoverdracht mogelijk te maken."

Ook kondigt Mugabe aan zo snel mogelijk publiekelijk uitleg te geven over de achtergronden van zijn beslissing. In de brief draagt Mugabe geen opvolger voor.

Partijfunctionaris en minister Patrick Chinamasa van ZANU-PF liet enkele uren na het aftreden van Mugabe weten dat voormalig vicepresident Emmerson Mnangagwa (71) woensdag wordt beëdigd als nieuwe president. Het is de bedoeling dat hij het land gaat leiden tot de geplande verkiezingen van 2018. Mnangagwa werd de afgelopen dagen al naar voren geschoven als kandidaat om Mugabe op te volgen.

Het Zimbabwaanse parlement ontving dinsdag een motie van de Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF en de oppositie om president Robert Mugabe (93) af te zetten. Het parlement kwam vervolgens bijeen om het afzettingsproces tegen Mugabe te starten. De gesprekken zijn voorlopig beëindigd.

Blijdschap

Eerder op de dag eisten duizenden inwoners van Zimbabwe tijdens een demonstratie bij het parlement voor het vertrek van Mugabe. Toen die zijn aftreden bekendmaakte leidde dat tot grote blijdschap bij zowel de parlementsleden als de demonstranten. In de straten van Harare is een volksfeest gaande, met toeterende auto's en juichende mensen. Ook in Johannesburg vieren mensen feest op straat.

Vicepresident Mnangagwa riep Mugabe dinsdagochtend nogmaals op af te treden en te luisteren naar de stem van het Zimbabwaanse volk.

Ultimatum

Maandag meldde nieuwszender CNN vanuit Harare al dat betrokkenen een ontslagbrief hadden opgesteld voor Mugabe.

Zondag liet de partij ZANU-PF al weten Mugabe af te zetten als partijleider, dat ging gepaard met een ultimatum voor de leider. Mugabe moest binnen 24 uur aftreden als president, de functie die hij 37 jaar bezet hield. Bij een weigering zou de partij een afzettingsprocedure starten.

Mugabe gaf daarop zondag in een verklaring op de nationale televisie aan gewoon president te zijn tijdens het partijcongres in december. Persbureau Reuters meldde maandag op basis van twee bronnen binnen ZANU-PF echter dat Mugabe toen al had ingestemd met een ontslag, maar dat de partij niet wilde dat hij voor het oog van het leger zou aftreden. Dat zou het op een staatsgreep hebben doen lijken.

Huisarrest

Militairen namen vorige week de controle over Zimbabwe over en plaatsten Mugabe en zijn vrouw onder huisarrest. Zij wilden dat Mugabe het presidentschap zou neerleggen. De president zou te oud en niet meer bekwaam zijn om te regeren.

Mnangagwa

Zondagavond (Nederlandse tijd) werd de presidentiële garde al gesignaleerd bij het verblijf van Mnangagwe, wat een teken was van de overdracht van de macht in het land.

Mnangagwa gold lange tijd als de gedoodverfde opvolger van Mugabe, tot hij eerder dit jaar op een zijspoor werd gezet ten gunste van Mugabes 52-jarige echtgenote Grace. Hij was destijds vicepresident.