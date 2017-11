Mugabe geeft op korte termijn verklaring over mogelijk aftreden

De onder huisarrest staande president zou over een verklaring over zijn aftreden onderhandelen met het leger.

Eerder zondag besloot de partij ZANU-PF Mugabe af te zetten als partijleider. ZANU-PF stelde Mugabe een ultimatum: de 93-jarige leider kreeg minder dan 24 uur de tijd om af te treden als president. Als hij weigert, hangt hem een afzettingsprocedure boven het hoofd.

Partijfunctionaris en minister Patrick Chinamasa zei op een persconferentie dat ZANU-PF voormalig vicepresident Emmerson Mnangagwa naar voren schuift als kandidaat om de nieuwe president te worden. De partij wees hem volgens bronnen eerder ook al aan als nieuwe partijleider. Dat gebeurde nadat Mugabe uit die functie was gezet.

Inmiddels is de presidentiële garde gesignaleerd bij het verblijf van Mnangagwe, schrijft The Wall Street Journal. Dit kan betekenen dat het overleg over het aftreden van Mugabe inmiddels in een vergevorderd stadium is.

Mnangagwa gold lange tijd als de gedoodverfde opvolger van Mugabe, tot hij eerder dit jaar op een zijspoor werd gezet ten gunste van Mugabes 52-jarige echtgenote. Hij was destijds vicepresident.

Het centrale comité van de Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF kwam zondagochtend definitief bijeen om zich te beraden over de positie van partijleider Mugabe.

Bemiddeling

Sinds de machtsovername door het leger in Zimbabwe bemiddelt de priester Fidelis Mukonori, een vertrouweling van Mugabe, tussen de president en het leger. Tegen staatsmedia zei Mukonori zaterdag dat Mugabe zondag in gesprek gaat met het leger.

Duizenden Zimbabwanen zijn zaterdag de straat op gegaan om het aftreden van de 93-jarige Mugabe te eisen. Het leger moest zaterdag ingrijpen toen betogers oprukten naar de ambtswoning van Mugabe.

Andere demonstranten namen al een voorschot op zijn aftreden en vieren zijn beoogde vertrek al. Ze trokken zingend en dansend door de straten van de hoofdstad Harare. Sommigen zwaaiden met de vlag van Zimbabwe of omhelsden soldaten.

Huisarrest

Het Zimbabwaanse leger nam deze week de controle over het land over. Zo staat onder andere de staatstelevisie onder hun controle en ze plaatsten de president en zijn vrouw onder huisarrest.

Daarop vergrootte niet alleen het leger, maar ook de ZANU-PF de druk op Mugabe. Beide partijen willen dat Mugabe het presidentschap van Zimbabwe na 37 jaar neerlegt. De president zou te oud en niet meer bekwaam zijn om te regeren volgens zijn partij ZANU-PF en het leger, maar hij weigert vooralsnog op te stappen.