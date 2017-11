Haïti heeft na 22 jaar weer eigen leger

De maatregel zorgt voor verdeeldheid in het land. Veel inwoners van het land zijn namelijk van mening dat het geld beter kan worden besteed aan het opruimen van de puinhopen als gevolg van de natuurrampen, zoals een zware aardbeving en een orkaan die het land de afgelopen vijf jaar in puin legden.

Daarnaast bestaat alom de angst dat het leger zich opnieuw gaat bemoeien met de politiek in het instabiele land. De inwijding van het leger werd opgeluisterd met een militaire parade in de stad Cap-Haïtien. Het is de bedoeling dat het leger uiteindelijk uit 5000 militairen gaat bestaan.

President Moïse erkende dat het leger verantwoordelijk was geweest voor tientallen staatsgrepen, maar volgens hem zou het nieuwe leger anders zijn.

Sinds 1995 zat Haïti zonder leger, nadat president Jean-Bertrand Aristide het leger had ontbonden. Hij was door een staatsgreep aan de macht gekomen. De nationale politie was na zijn beslissing verantwoordelijk voor de veiligheid.