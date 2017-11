'Zeven mislukte oproepen mogelijk van vermiste Argentijnse onderzeeër'

De oproepen werden zaterdag aan het eind van de ochtend en begin van de middag verzonden via een satelliettelefoon. Ze duurden tussen de 4 en 36 seconden, zei het ministerie in een verklaring. Het vermoeden bestaat dat de oproepen geen contact met de wal hebben kunnen maken vanwege het slechte weer.

Bij de zoektocht naar de onderzeeër ARA San Juan wordt Argentinië bijgestaan door onder meer Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het contact met de onderzeeër ging woensdag verloren.

De Britten zoeken met een schip naar de onderzeeër. De Amerikanen doen met twee marineschepen mee aan de zoektocht naar het vaartuig met 44 bemanningsleden aan boord.

Zelf speurt Argentinië met tien oorlogsschepen en meerdere vliegtuigen naar de ARA San Juan, aldus een woordvoerder van de Argentijnse marine. Ook Chili, Uruguay en Zuid-Afrika hebben hulp aangeboden.

De zoektocht wordt bemoeilijkt door zware storm en tot zes meter hoge golven in de zuidelijke Atlantische Oceaan.

Defect

De laatste bekende locatie van het schip was op 432 kilometer van de kust van Patagonië in de Golf van San Jorge. De zee is daar ongeveer 350 meter diep. Omdat er geen communicatie is, vermoedt de marine dat er een probleem is met de elektriciteitsvoorziening. In dat geval moet de onderzeeër naar de oppervlakte komen, "daarom is visuele en radardetectie belangrijk".

Carlos Zavalla, een commandant van de Argentijnse marine, riep familie en geliefden van de opvarenden op hoop te houden. Ook paus Franciscus sprak Argentinië zaterdag moed in en zei te bidden voor het lot van de vermisten.

De onderzeeër vertrok uit de zuidelijke stad Ushuaia met Mar del Plata als bestemming. Het vaartuig heeft voor enkele dagen voedsel aan boord en is, in theorie, ondanks een gebrek aan communicatie in staat de reis voort te zetten.