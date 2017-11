Libanese premier Al-Hariri besluit na gesprek met president over positie

Dat liet Al-Hariri weten vanuit Parijs, waar hij zaterdag een onderhoud had met de Franse president Emmanuel Macron. Hij heeft president Aoun telefonisch op de hoogte gesteld van zijn plannen.

"Ik keer woensdag terug naar Libanon om aan de festiviteiten rond de Onafhankelijkheidsdag (22 november) deel te nemen, en geef daarna uitleg en zal laten weten hoe ik in de kwestie sta", zei Al-Hariri in Parijs, waar hij met zijn vrouw en oudste zoon is. De premier bedankte Macron voor diens pogingen om de opgelopen spanning tussen Saudi-Arabië en Libanon in de kiem te smoren.

Vergadering

De Franse regering liet zaterdag weten te overwegen een bijeenkomst te organiseren van de Internationale Steungroep voor Libanon, om ervoor te zorgen dat de situatie niet escaleert. Onder meer Groot-Brittanië, China, Frankrijk, Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten zijn lid van de groep.

Aftreden

Al-Hariri maakte op 4 november onverwachts in Saudi-Arabië bekend dat hij was afgetreden. Hij deed dat uit protest tegen bemoeienis van Iran met Arabische aangelegenheden via de Libanese sjiitische Hezbollah-beweging. Zijn stap riep veel vragen op en leidde tot speculaties dat hij tegen zijn wil werd vastgehouden.

Volgens de Libanese president werd Al-Hariri niet alleen vastgehouden, maar was hij ook ontvoerd. Aoun weigerde het ontslag van de premier te aanvaarden en eiste dat Al-Hariri terugkeert naar Libanon om uitleg te geven. Het aftreden maakt een einde aan de invloed die Saudi-Arabië via premier Al-Hariri in Libanon had en zet de relaties in de regio verder op scherp.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Al-Hariri eenmaal terug in Beiroet formeel zijn ontslag zal indienen.