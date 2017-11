Zimbabwanen eisen vertrek van president Mugabe tijdens demonstraties

Grote groepen mensen trokken zingend en dansend door de straten van de hoofdstad Harare. Sommigen zwaaiden met de vlag van Zimbabwe.

Volgens ooggetuigen werden er leuzen gescandeerd. ''Ga weg, ga weg onze generaal." Ook waren er protestborden met de tekst ''Nee tegen de Mugabe-dynastie".

Militairen namen deze week de controle over het land over. Zo staat onder andere de staatstelevisie onder hun controle en ze plaatsten de president en zijn vrouw onder huisarrest.

Vervolgens hebben zowel het leger als de partij van Mugabe de druk op hem vrijdag verder vergroot. Zij willen dat Mugabe het presidentschap van Zimbabwe na 37 jaar neerlegt. De president zou te oud en niet meer bekwaam zijn om te regeren volgens zijn partij ZANU-PF en het leger, maar hij weigert vooralsnog op te stappen.

Het leger sprak dan ook steun uit voor de massademonstraties tegen Mugabe, op voorwaarde dat die zonder geweld verlopen. Bepaalde groepen zijn zaterdag tijdens de demonstraties richting de woning van Mugabe getrokken. Voor ze bij de woning van de president aankwamen, werden ze echter gestopt door het leger.

Zuma

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma sprak zaterdag op zijn beurt opnieuw zijn steun uit aan de bevolking van Zimbabwe. Hij liet weten voorzichtig optimistisch te zijn dat de situatie in het land op een vriendschappelijke manier wordt opgelost.

Eerder stuurde de president van het buurland al bemiddelaars naar Zimbabwe. Tot nu toe hebben deze bemiddelaars echter nog niet voor concrete oplossingen voor de situatie kunnen zorgen.

'Goede gezondheid'

De neef van Mugabe heeft zaterdag gezegd dat de president ondanks het feit dat hij al enkele dagen nauwelijks heeft geslapen, strijdvaardig en in goede gezondheid is. Mugabe zou niet van plan zijn "om te breken met de grondwet of met het legitimeren van een coup", zo laat hij bij monde van zijn neef weten. Volgens de neef zijn Robert Mugabe en zijn vrouw Grace "klaar om te sterven voor wat juist is".

Ook stelde de neef van Mugabe dat de demonstraties voor het vertrek van de president, volgens Mugabe in scene gezet zijn door het leger. Dit zouden ze volgens Mugabe gedaan hebben om hun coup te vermommen.

Over de vrouw van Mugabe, die een belangrijke rol speelt in dit conflict omdat ze eerder genoemd werd als opvolger van Robert Mugabe, doet de neef geen uitspraken. Hij zou haar vrijdag voor het laatst gesproken hebben. De neef zelf zou ondergedoken zijn in Zuid-Afrika.

Afzetting

Het centrale comité van de ZANU-PF komt mogelijk zondag bijeen om zich op de positie van Mugabe te beraden. Diens tegenstanders overwegen ook een afzettingsprocedure in gang te zetten in het parlement. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig.

ZANU-PF heeft zo'n meerderheid, maar is zelf verdeeld. De oppositie zal een afzetting van Mugabe, die weigert de ontslagen vicepresident Emmerson Mnangagwa in diens functie te herstellen, zeer waarschijnlijk wel steunen.

De tegenstanders van Mugabe willen dat hij snel plaats maakt voor een overgangsregering. Hoe langer dit duurt, hoe verder de economie van Zimbabwe afglijdt in een afgrond. Mnangagwa is kandidaat om zo'n overgangsregering te leiden.