Regeringspartij Zimbabwe roept op tot aftreden president Mugabe

Eerder op vrijdag zegden alle tien provinciale afdelingen van partij volgens de staatstelevisie hun vertrouwen in Mugabe op, omdat hij te oud en niet meer bekwaam zou zijn om de macht uit te oefenen.

Mugabe blijft er bij dat hij de rechtmatig gekozen president is en weigert zijn ontslagen vicepresident, Emmerson Mnangagwa, in diens functie te herstellen. Hij vertoonde zich vrijdag voor het eerst weer in het openbaar, nadat het woensdag aan hem opgelegde huisarrest was verlicht.

Mnangagwa gold lange tijd als de gedoodverfde opvolger van Mugabe, tot hij eerder dit jaar op een zijspoor werd gezet ten gunste van Mugabes 52-jarige echtgenote Grace. Vanwege haar voorliefde voor dure spullen wordt zij ook wel ''Gucci Grace'' genoemd.

Zaterdag is er in Zimbabwe een massademonstratie tegen Mugabe. Het leger heeft hier toestemming voor gegeven op voorwaarde dat die zonder geweld verloopt.

Afzetten

Het centrale comité van de ZANU-PF komt mogelijk zondag bijeen om zich op de positie van Mugabe te beraden. Diens tegenstanders overwegen ook een afzettingsprocedure in gang te zetten in het parlement. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig.

ZANU-PF heeft zo'n meerderheid, maar is zelf verdeeld. De oppositie zal een afzetting van Mugabe, die al 37 jaar president van Zimbabwe is, zeer waarschijnlijk wel steunen.

De tegenstanders van Mugabe willen dat hij snel plaats maakt voor een overgangsregering. Hoe langer dit duurt, hoe verder de economie van Zimbabwe afglijdt in een afgrond. Mnangagwa is kandidaat om zo'n overgangsregering te leiden. Oppositieleider Morgan Tsvangirai is bereid daaraan eventueel deel te nemen, maar zegt nog niet te zijn benaderd.