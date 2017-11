Argentijnse onderzeeër met tientallen bemanningsleden aan boord vermist

Inmiddels is een massale zoekactie naar de vermiste onderzeeër op gang gekomen. Volgens berichten in de Argentijnse media nemen twee marineschepen en een vliegtuig deel aan de zoekactie in de Golf van San Jorge voor de kust van Patagonië.

De Argentijnse marine onderzoekt waarom er geen communicatie meer mogelijk is met de onderzeeër. Het vaartuig bevond zich in de zuidelijke Atlantische Oceaan toen het voor het laatst zijn locatie doorgaf.

"Als er sprake is van een communicatieprobleem, zou de onderzeeër naar de oppervlakte moeten komen", zei de woordvoerder vrijdag tegen Argentijnse media.

Batterijen

De krant La Nación meldde op basis van bronnen bij de marine dat aan boord van de onderzeeër ARA San Juan de batterijen in brand waren gevlogen. De onderzeeboot kon twee dagen zonder batterijen doorkomen, zei de woordvoerder.

De ARA San Juan is een onderzeeboot met diesel-elektrische aandrijving. Het werd gebouwd in opdracht van de Argentijnse marine door de Duitse werf Nordseewerke in Emden en liep in 1983 van stapel.

De onderzeeër vertrok uit de zuidelijke stad Ushuaia met Mar del Plata als bestemming. Het vaartuig heeft voor enkele dagen voedsel aan boord en is, in theorie, ondanks een gebrek aan communicatie in staat de reis voort te zetten.