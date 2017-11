Vertrek Mugabe volgens regeringspartij Zimbabwe onontkoombaar

Leden van de partij komen vrijdag bijeen om een resolutie op te stellen om Mugabe in het weekend te ontslaan en de basis te leggen voor zijn afzetting volgende week als hij weigert af te treden.

"Er is geen weg terug", vertelde de bron aan persbureau Reuters. "Als hij koppig wordt, zullen we ervoor zorgen dat hij zondag ontslagen wordt. Als dat gebeurd is, is dinsdag de afzetting."

Het leger nam deze week de controle over de staatstelevisie over en plaatste de 93-jarige Mugabe onder huisarrest. De militaire interventie in Zimbabwe lijkt een coup, hoewel het leger wilde niet spreken van een staatsgreep.

Donderdag had Mugabe overleg met het leger, maar wat hieruit voort is gekomen is nog onduidelijk. Vrijdagochtend verscheen Mugabe voor het eerst sinds de militaire machtsovername in het openbaar tijdens een diploma-uitreiking van een universiteit in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare.

Botswana

President Ian Khama van buurland Botswanan vindt dat Mugabe moet afzien van pogingen nog langer in functie te blijven. Volgens Khama kan Mugabe op geen enkele diplomatieke steun uit de regio meer rekenen om aan de macht te blijven.

De militaire interventie biedt "een kans om Zimbabwe op het pad naar vrede en welvaart te zetten", zei Khama vrijdag. Volgens politieke bronnen zou er na 37 jaar heerschappij van Mugabe een regering van nationale eenheid kunnen komen.

"Ik denk niet dat iemand zo lang president moet zijn. We zijn presidenten, geen monarchen. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand", zei Khama.

Reisadvies

Nederlanders die in Harare zijn, kunnen weer naar buiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies versoepeld.

Sinds woensdag werden Nederlanders in Harare geadviseerd alleen nog voor noodzakelijke reizen naar buiten te gaan en verder binnen te blijven.

Inmiddels is het volgens het ministerie weer wat rustiger. In Zimbabwe zijn minimaal 420 Nederlanders, meldde Buitenlandse Zaken woensdag. "Met hen gaat het voor zover wij dat kunnen overzien goed", aldus minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra vrijdag.