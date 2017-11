Maffia 'baas der bazen' Toto Riina (87) overleden

Riina, beter bekend als de 'baas der bazen' (capo di tutti capi) van de Cosa Nostra, zat sinds 1993 een straf uit van 26 keer levenslang. Hij zou in zijn leven opdracht hebben gegeven tot zeker 150 liquidaties. Riina verbleef in een kunstmatige coma nadat hij de afgelopen periode tweemaal was geopereerd.

De in Corleone geboren Riina overleed in een gevangenisafdeling van een ziekenhuis van de Noord-Italiaanse stad Parma. Het ziekenhuis kon zijn overlijden nog niet bevestigen.

Riina was donderdag 87 geworden. Zijn vrouw en drie van zijn vier kinderen hadden van de Italiaanse autoriteiten toestemmingen gekregen om afscheid te nemen. Riina's oudste zoon kon daar niet bij zijn. Giovanni Riina zit levenslang vast voor het plegen van vier moorden.

Rechters

De tegen maffia optredende rechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino gelden als de bekendste slachtoffers van Riina. Beiden werden in in 1992 omgebracht, nadat ze eerder zeker 300 maffialeden hadden berecht. Bij de aanslag op Falcone werd het stuk snelweg waarop zijn konvooi reed opgeblazen. Riina zat ook achter bomaanslagen in Rome, Milaan en Florence. Daarbij kwamen tien personen om.

In juli had Riina nog een verzoek tot vrijlating ingediend, vanwege zijn zware ziekte. Dat verzoek werd afgewezen. Artsen oordeelden dat Riina op dat moment helder van geest was. Hij had eerder dit jaar op band gezegd dat hij nergens spijt van heeft. "Ze zullen me nooit breken, al geven ze me 3.000 jaar celstraf."