Ondergrondse leiding lekt honderdduizenden liters olie in Verenigde Staten

Door het lek zijn zo'n vijfduizend vaten olie verspild. Een woordvoerder van het ministerie van Milieu zei dat het lek werd ontdekt doordat er olie op het gras te zien was. "Het zal nog een paar dagen duren voordat er kan worden geconstateerd of het grondwater verontreinigd is", zei hij.

Vooralsnog zijn er volgens de woordvoerder nog geen meldingen van schade aan de natuur.

TransCanada, dat eigenaar is van de leiding, zegt dat het lek binnen een kwartier was ontdekt doordat de druk daalde. Daarna besloot het direct om het deel waar de lekkage was te isoleren.

Volgens Greenpeace is de lekkage een signaal dat er aan TransCanada geen goedkeuring moet worden gegeven voor de aanleg van een verlenging van de pijpleiding. Het zou voor de derde keer zijn dit jaar dat er sprake van een lekkage is.

De Keystone-olieleiding is ruim vierduizend kilometer lang en transporteert ruwe olie vanuit Canada naar de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft al toestemming gegeven om de leiding te verlengen naar Nebraska. De aanleg van de olieleiding leidde al tot meerdere demonstraties, die soms uitliepen op conflicten met de politie.