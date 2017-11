Wereldbank trekt 150 miljoen dollar uit voor noodhulp aan Jemen

Het beschikbaar gestelde geld is vooral bedoeld om de cholera-epidemie in de zwaarst getroffen steden in het land te bestrijden. Dat kan onder meer door het zuiveren van afvalwater uit riolen, en het verzamelen van afval.

De Wereldbank stelt zich in een verklaring ook te richten op verbetering van het elektriciteitsnet en de infrastructuur in de steden, om die zo beter toegankelijk te maken voor humanitaire hulp.

Blokkade

Ondertussen hebben de leiders van drie VN-agentschappen er donderdag bij Saudi-Arabië opnieuw op aangedrongen de op 6 november ingestelde blokkade van alle lucht-en zeehavens in Jemen op te heffen. Volgens de VN zullen zonder aanvoer van voedsel en medicijnen "duizenden onschuldige slachtoffers vallen, waaronder veel kinderen."

De blokkade volgt op de onderschepping van een uit Jemen afgevuurde raket nabij de Saudische hoofdstad Riyad, twee weken geleden. De raket zou volgens de VS door Iran geleverd zijn aan de Houthi's in Jemen.

Hulpgoederen

De Verenigde Naties lieten eerder weten dat het met de ingestelde blokkade niet mogelijk is om de noodzakelijke humanitaire hulp te bieden, onder meer omdat vliegtuigen met hulpgoederen niet kunnen landen. Op dit moment worden naar schatting zeven miljoen Jemenieten door honger bedreigd, maar hulporganisaties stellen dat dit aantal zonder heropening van de havens met 3,2 miljoen kan toenemen.

Sinds het afsluiten van de toegangswegen zijn al 29 schepen met in totaal driehonderdduizend ton voedsel en 192.000 ton brandstof 'geblokkeerd', stelt de VN in een verklaring. Schepen met voor tien miljoen dollar aan medicijnen en veel tarwe aan boord zouden wachten op toestemming om aan te meren in Al Hudaydah.

De door Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie besloot zaterdag de vliegvelden in Aden en Saiyoun weer open te stellen, maar volgens de VN is dat onvoldoende om de burgers in Jemen steun te kunnen bieden.

Burgeroorlog

Door de burgeroorlog in Jemen zijn sinds 2015 meer dan tienduizend doden gevallen. De door de Saudi-Arabië geleide internationale coalitie heeft al duizenden luchtaanvallen uitgevoerd tegen de Houthi-rebellen, die de hoofdstad Sanaa en een deel van het noorden van het land controleren.

De strijd in Jemen wordt gezien als een zogeheten oorlog bij volmacht, die door aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran wordt gebruikt om uit te vechten wie de belangrijkste regionale grootmacht is.