Turkije schorst kwart van diplomaten in nasleep mislukte couppoging

Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zei donderdag bij de bespreking van zijn begroting dat tot schorsing was overgegaan op basis van ''serieuze documenten''. De op non-actief gezette diplomaten zouden banden hebben met verantwoordelijken achter de mislukte couppoging.

Turkije beschuldigt het netwerk van de in de Verenigde Staten verblijvende geestelijke Fethullah Gülen ervan achter de mislukte coup te zitten. De Turkse regering zuivert sindsdien het staatsapparaat van vermeende 'Gülenisten' en laat hen vervolgen. Sinds medio juni 2016 zijn in het land tienduizenden mensen ontslagen of geschorst.

De grote spanningen in de Turkse gemeenschap zijn ook voelbaar in andere delen van de wereld, waaronder in Nederland.