Miljoenenbetaling aan Iran heeft niets te maken met gevangenschap Britse

Britse media schreven donderdagochtend dat de miljoenentransactie zou moeten helpen bij de gesprekken omtrent het gevangenschap van de 37-jarige hulpverlener.

Ook Teheran ontkent dat er een direct verband is tussen de verschuldigde 400 miljoen en het lot van Nazanin Zaghari-Ratcliffe. "Het zijn twee afzonderlijke kwesties. Het zou onjuist zijn om ze met elkaar in verband te brengen", zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de staatstelevisie in zijn land.

Gevangene

Zaghari-Ratcliffe was op familiebezoek in Iran toen ze op het vliegveld werd opgepakt en, volgens haar man, op een afgelegen plek in eenzame opsluiting werd gezet, zonder een advocaat maar met gezondheidsklachten.

Achter de schermen is de laatste maanden hard gewerkt aan soepelere betrekkingen met Iran. Volgens Britse media was dit ook vanwege de Brits-Iraanse vrouw. Er moet nog ongeveer 400 miljoen pond aan Iran worden betalen nadat lang geleden een wapendeal was afgeketst maar de aanbetaling al was gedaan.

Johnson

Boris Johnson, de minister van Buitenlandse Zaken, maakte de zaak rond Zaghari-Ratcliffe er onlangs niet beter op door te zeggen dat de vrouw in Iran was ''om journalisten te trainen''. Daarmee liep ze het risico dat haar veroordeling voor vijf jaar cel verdubbeld zou worden.

De bewindsman heeft de woedende familie na enige tijd excuses aangeboden. ''En uiteraard trek ik elke suggestie in dat ze daar voor zaken was.'' Bovendien wil Johnson binnenkort afreizen naar Teheran.