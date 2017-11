China en Filipijnen willen geweld vermijden in conflict Zuid-Chinese Zee

Dit staat in een gezamenlijke verklaring die China donderdag heeft uitgegeven, na afloop van de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) in Manila.

De Zuid-Chinese Zee is van enorme economische betekenis. China en de Fillipijnen hebben al lang onenigheid over het gebied, dat door meerdere landen wordt geclaimd, maar sinds het aantreden van de Filipijnse president Rodrigo Duterte is de relatie tussen de twee landen aanzienlijk verbeterd.

De Aziatische landen benadrukken het belang van vrede op de Zuid-Chinese Zee. Zowel geweld als dreiging van geweld wordt in de verklaring afgekeurd. Onenigheid over het zeegebied zou volgens China en de Filipijnen voortaan met gesprekken moeten worden opgelost.

Gedragsregels

Zuidoost-Aziatische landen komen jaarlijks bijeen om te overleggen over de veiligheidssituatie op de Zuid-Chinese Zee. Op de bijeenkomst in Manila zijn gedragsregels besproken om incidenten en toenemende spanningen in de regio te voorkomen.

In augustus van dit jaar werd besloten een gedragscode voor de Zuid-Chinese Zee op te gaan zetten, waarover de onderhandelingen waarschijnlijk aan het eind van de winter zullen beginnen.