Amerikaan vijftig jaar na arrestatie vrijgesproken van verkrachting

Wilbert Jones uit de Amerikaanse staat Louisiana werd in 1972 gearresteerd en in 1974 schuldig bevonden en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De Amerikaan was op het moment van arrestatie 19 jaar.

Hij zou in oktober 1971 een verpleegkundige van het Baton Rouge ziekenhuis onder dwang van een pistool hebben meegenomen van een parkeerplaats om haar later te hebben verkracht achter een gebouw.

De vrouw, die overleed in 2008, koos de man uit een rij van verdachten opgesteld door de politie, meer dan drie maanden na de verkrachting. Ze plaatste toen al wel een kanttekening door te stellen dat de verkrachter volgens haar langer was dan de man en ook had de dader een "hardere stem".

Rechten

"Maar een 19-jarige arme donkere man had niet dezelfde rechten die iedereen nu wel heeft", zei de advocaat van Jones woensdag tegenover het Amerikaanse persbureau AP.

Een rechter vernietigde het oordeel dan ook. "De zaak stoelde in zijn geheel op de getuigenis van de verpleegkundige. De zaak was op z'n best zwak. De autoriteiten hielden bovendien bewijzen achter die de onschuld van Jones hadden kunnen bewijzen", zei districtsrechter Richard Anderson.

Jones zelf gedroeg zich als een voorbeeldige gevangene en verloor volgens zijn advocaat "nimmer het geloof in God en de mensheid in de meer dan 16.000 dagen dat hij vastzat."