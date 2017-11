Afrikaanse Unie wil democratische oplossing voor crisis Zimbabwe

De Afrikaanse Unie heeft woensdag voor het eerst gereageerd op de situatie in Zimbabwe. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft het leger de macht in het Afrikaanse land overgenomen, stelt regeringspartij ZANU-PF.

Het leger ontkent echter dat sprake is van een staatsgreep. Op de staatstelevisie zei een woordvoerder van het leger dat het niet gaat om een staatsgreep, maar om een "bloedeloze correctie".

De actie was "alleen op criminelen gericht", die sociaal en economisch lijden in het land zouden veroorzaken, aldus het leger. Ondertussen zit de 93-jarige president van het land, Robert Magube, wel vast in de hoofdstad Harare. Hij heeft huisarrest opgelegd gekregen van het leger.

Coup

Volgens Alpha Conde, voorman van de Afrikaanse Unie en president van Guinee, lijkt de militaire interventie op een coup. Conde benadrukte dat duidelijk is dat het Zimbabwaanse leger met geweld de macht probeert te grijpen.

Een collega van Conde van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki Mahamat, zei woensdag tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten juist weer dat het leger opnieuw heeft bevestigd dat het niet om een coup gaat.

Zorgen

De situatie baart veel partijen zorgen. Naast de Afrikaanse Unie hebben ook het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie woensdag hun ongenoegen geuit over het politieke conflict in het land. De EU riep op de dialoog te starten en te zoeken naar een vreedzame oplossing. De constitutionele orde en het democratisch bestuur moeten daarbij gehandhaafd worden, stelt de EU.

Naast de Afrikaanse Unie, die zegt de situatie nauwlettend te volgen, is ook buurland Zuid-Afrika inmiddels direct betrokken bij de crisis. De Zuid-Afrikaanse president Zuma uitte woensdagochtend zijn bezorgdheid en vroeg de Zimbabwaanse regering en het leger om kalm te blijven en het conflict vreedzaam op te lossen.

Zuma heeft als voorzitter van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC), afgezanten richting Zimbabwe gestuurd die met zowel Mugabe als met de strijdkrachten in gesprek gaan.

Opvolging

Aanleiding voor de onrust in Zimbabwe is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire Mnangagwa. De politicus werd eerder gezien als één van de favorieten om Mugabe op te volgen, maar werd juist door hem ontslagen.

Door zijn vertrek leek Grace Mugabe, de vrouw van president Robert Mugabe, de beste papieren te hebben om op termijn president te worden. De opvolgingskwestie loopt hoog op vanwege de slechte gezondheid van de hoogbejaarde Mugabe.

Ondertussen duiken er ook verhalen op over gesprekken tussen de legerleiding en de oppositie in het land over de vorming van een mogelijke overgangsregering. Die gesprekken zouden al maanden gaande zijn. Berichten hierover zijn echter nog niet bevestigd door betrokken partijen of andere functionarissen.