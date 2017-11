Democratische Congresleden starten afzettingsprocedure tegen Trump

Steve Cohen (Tennessee), Luis Gutiérrez (Illinois), Al Green (Texas), Adriano Espaillat (New York), Marcia Fudge (Ohio) en John Yarmuth (Kentucky) zijn vijf artikelen van afzetting gestart tegen Trump.

"We geloven dat president Trump de grondwet heeft geschonden, vandaar dat we tot deze actie zijn overgegaan", zei Cohen van de staat Tennessee in een persconferentie.

In de artikelen staan meerdere redenen waarom Trump zou moeten worden afgezet. Het ontslaan van FBI-directeur James Comey en het schenden van de zogenoemde Emoluments Clause (het verbod voor overheidsfunctionarissen om giften te accepteren van buitenlandse overheden) zijn twee argumenten van de Congresleden om de procedure van afzetting op te starten.

Ook wezen de Democraten op het "ondermijnen" van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de persvrijheid door Trump. Afgevaardigde Gutiérrez van de staat Illinois plaatste een foto op Twitter van de artikelen van afzetting.

Radicaal

De Republikeinen zijn verbaasd over de actie van de Democratische Congresleden en noemen het een "ongegronde radicale poging".

"De Democraten ontberen een positieve instelling en zijn totaal onwillig om samen te werken, dus in plaats daarvan besluiten ze om met zoiets ongegronds te komen waar het merendeel van de Amerikanen niet achter staan", zei woordvoerder Michael Ahrens van de Republikeinse partij.

"Republikeinen daarentegen zijn gefocust op onderwerpen waar de middenklasse zich mee bezig houden, zoals belastingverminderingen en de groei van de economie", sloot Ahrens zijn betoog af.

Heersende opinie

Democraat Espaillat van New York is het daar niet mee eens. "Overal waar ik kom in mijn district roepen mensen op om dit te doen. We zijn geen roependen in de woestijn er is een heersende opinie in de maatschappij om deze procedure op te zetten."

Evenwel is er binnen de Democratische partij onenigheid over de timing van de afzettingsprocedure. Er zijn Democraten die denken dat Trump zijn eigen graf wel zal graven. "We hoeven Trump niet te helpen om hem te laten hangen, hij zal het zelf wel doen", erkent Cohen deze gedachtenstroom binnen de Democraten.

Tegenhouden

Bovendien hebben verschillende Democraten geprobeerd om de afzettingsprocedure tegen te houden. Ze zijn bang dat het afleidt van hun pogingen om impopulaire Republikeinse maatregelen tegen het licht te houden. Ook vrezen ze dat het mogelijk onafhankelijke kiezers afschrikt die dit zien als een regelrechte heksenjacht op de Republikeinen.

"Toch denk ik dat een meerderheid van de Democraten denkt dat Trump meerdere 'overtredingen' heeft begaan die schreeuwen om afzetting. Ik denk dat er ook veel Republikeinen zijn die daar zo over denken maar zij worden in bedwang gehouden door aanhangers van Trump", aldus Cohen.

Afzettingsprocedure

Slechts twee keer is een afzettingsprocedure tegen de president ook in gang gezet. Het overkwam Andrew Johnson (1808-1875) en Bill Clinton. In beide gevallen werd de president niet afgezet. Richard Nixon (1913-1994) vertrok voor het tot een procedure kwam.

Eerder begon Al Green van Texas al een afzettingsprocedure tegen Trump. Die overleefde het niet in het door de Republikeinen gedomineerde Congres. De verwachting is nu ook dat de procedure niet door het Congres zal komen. Toch is het deze keer opmerkelijk omdat twee eisers lid zijn van de commissie Justitie van het Huis. Die buigt zicht over de aangevoerde redenen tot afzetting.